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Meteoroloji'den Batı Karadeniz ve Marmara için fırtına uyarısı: Saat verilerek duyuruldu

Meteoroloji'den Batı Karadeniz ve Marmara için fırtına uyarısı: Saat verilerek duyuruldu

1.10.2026 13:12:00
Güncellenme:
AA
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Meteoroloji'den Batı Karadeniz ve Marmara için fırtına uyarısı: Saat verilerek duyuruldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz ve Marmara denizleri için kuvvetli fırtına uyarısında bulundu.
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Meteoroloji, Batı Karadeniz ve Marmara denizleri için fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz’de rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, cumartesi öğle saatlerinde ise etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Marmara'da rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği beklenirken, fırtınanın cumartesi günü akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

İlgili Konular: #Fırtına

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