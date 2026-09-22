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Meteoroloji’den iki bölge için fırtına uyarısı

Meteoroloji’den iki bölge için fırtına uyarısı

22.09.2026 16:01:00
Güncellenme:
AA
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Meteoroloji’den iki bölge için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta Karadeniz ve Batı Akdeniz için fırtına uyarısında bulundu. İki bölgede de rüzgarın 6 ila 8 kuvvetinde esmesi bekleniyor.
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Orta Karadeniz ve Batı Akdeniz için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Orta Karadeniz'de rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, aynı gün öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Batı Akdeniz'in batısında ise rüzgarın, yarın öğle saatlerinden sonra batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

İlgili Konular: #meteoroloji #Fırtına