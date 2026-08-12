Meteoroloji'den Marmara için 'fırtına' uyarısı

MGM İstanbul Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde kuzey ile kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70 kilometre/saat, yer yer 80 kilometre/saat) şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.

Yetkililer, fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi ile çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini kaydetti.