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Meteoroloji'den Marmara ve Ege için fırtına uyarısı

Meteoroloji'den Marmara ve Ege için fırtına uyarısı

2.10.2026 14:36:00
Güncellenme:
AA
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Meteoroloji'den Marmara ve Ege için fırtına uyarısı

Meteoroloji, Çanakkale ve Balıkesir ile Manisa ve İzmir’in kuzey ve batısında bugün öğle saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurdu. Fırtınanın ulaşımda aksamalara ve çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara yol açabileceği belirtildi.
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Marmara'nın güneybatısı ve Ege'nin kuzeybatısında kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve Ege'de etkili olması beklenen hava durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Çanakkale ve Balıkesir çevreleri ile Manisa ve İzmir'in kuzey ve batı kesimlerinde, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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