Meteoroloji'den Marmara ve Ege için fırtına uyarısı

Marmara'nın güneybatısı ve Ege'nin kuzeybatısında kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve Ege'de etkili olması beklenen hava durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Çanakkale ve Balıkesir çevreleri ile Manisa ve İzmir'in kuzey ve batı kesimlerinde, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.