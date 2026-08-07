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Meteoroloji'den o bölge için 'toz taşınımı' uyarısı

Meteoroloji'den o bölge için 'toz taşınımı' uyarısı

7.08.2026 10:30:00
Güncellenme:
ANKA
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Meteoroloji'den o bölge için 'toz taşınımı' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda beklenen toz taşınımı nedeniyle vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısında bulundu.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda beklenen toz taşınımı nedeniyle vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin beklendiği bildirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün bugün için yaptığı değerlendirmede, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmediği, sıcaklıkların genellikle mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiği bildirildi.

TEDBİR ÇAĞRISI

Toz taşınımı uyarısı yapılan değerlendirmede, "Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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