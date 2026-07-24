Meteoroloji'den peş peşe sağanak uyarısı: Listede İstanbul da var!

MGM'nin hava durumu tahminlerine göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, (Balıkesir dışında) Marmara, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İskenderun Körfezi çevreleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz’in kıyı illeri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

Mevsim normalleri civarında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının yarından itibaren kuzey ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Marmara ile Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli rüzgar esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı MGM, vatandaşları uyardı.

DENİZLERDE HAVA

Batı Akdeniz’de fırtına, Ege'de ise fırtınamsı rüzgar bekleniyor.