Meteoroloji saat verdi: Karadeniz ve Doğu Akdeniz için 'kuvvetli yağış' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan açıklamaya göre, İç ve Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısında sağanak yağmur ve gök gürültüsü bekleniyor. İstanbul için sağanak yağış uyarısı veren MGM, bölgedeki Kocaeli dahil 6 ilin de yağışlardan etkileneceğini bildirdi.

Ordu ve Giresun çevrelerinde bugün sabah saatlerinden itibaren, Doğu Akdeniz Toroslar mevkii, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum’un kuzeydoğu ilçelerinde ise öğleden sonra yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

MGM, rüzgarın Batı Karadeniz kıyıları, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege’de kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesinin beklendiğini, ağaç devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yurttaşların dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.