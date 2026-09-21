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Meteoroloji saat verdi: Marmara Bölgesi için 'kuvvetli yağış' uyarısı

Meteoroloji saat verdi: Marmara Bölgesi için 'kuvvetli yağış' uyarısı

21.09.2026 14:09:00
Güncellenme:
DHA
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Meteoroloji saat verdi: Marmara Bölgesi için 'kuvvetli yağış' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi’nde yarın sabah saatlerinden itibaren başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bazı bölgelerde kuvvetli olacağını bildirdi. İstanbul başta olmak üzere 7 il için yapılan uyarıda sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi için yarın kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

METEOROLOJİ'DEN SAATLİ UYARI

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre Marmara Bölgesi'nde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın sabah saatlerinden itibaren bölgenin batısından başlamak üzere Edirne'nin güneyi (Keşan, Enez, İpsala çevreleri), Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova’da kuvvetli (21-60 kg/m2/12 saat) etkili olmasının beklendiği bildirildi.

Yağışlı sistemin yarın akşam saatlerinden sonra bölgenin batısını (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ), çarşamba akşam saatlerinden sonra ise bölgenin doğusunu (İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) terk edeceğinin tahmin edildiği kaydedildi.

Kuvvetli yağışla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi

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