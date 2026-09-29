Cumhuriyet Gazetesi Logo
Meteoroloji tarih verdi: Marmara için ‘fırtına’ uyarısı

Meteoroloji tarih verdi: Marmara için ‘fırtına’ uyarısı

29.09.2026 14:22:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Meteoroloji tarih verdi: Marmara için ‘fırtına’ uyarısı

Meteoroloji’den Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı geldi. Yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen fırtınanın hızının yer yer saatte 80 kilometreye ulaşacağı tahmin ediliyor.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden (MGM) yapılan açıklamada, yarın Marmara Bölgesi için fırtına beklendiği belirtildi.

MGM İstanbul Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi’nde (İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-70 kilometre/saat, yükseklerde yer yer 80 kilometre /saat) şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi. Yetkililer, fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, ağaç ve direklerin devrilmesi ile çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini kaydetti.

İlgili Konular: #meteoroloji #Fırtına #Marmara Bölgesi

İlgili Haberler

AKOM tarih verdi: İstanbul için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı!
AKOM tarih verdi: İstanbul için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı! AKOM, İstanbul için gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu. Kentte sıcaklıkların 20 derecenin altına gerilemesi beklenirken, yağışlı havanın hafta boyunca aralıklarla etkili olacağı tahmin ediliyor. İşte ayrıntılar...
Meteoroloji’den iki bölge için fırtına uyarısı
Meteoroloji’den iki bölge için fırtına uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta Karadeniz ve Batı Akdeniz için fırtına uyarısında bulundu. İki bölgede de rüzgarın 6 ila 8 kuvvetinde esmesi bekleniyor.
Son Dakika... İstanbul Valiliği’nden Marmara için fırtına uyarısı: Rüzgâr 75 km/saat hızla esecek!
Son Dakika... İstanbul Valiliği’nden Marmara için fırtına uyarısı: Rüzgâr 75 km/saat hızla esecek! Son dakika gelişmesi... İstanbul Valiliği, Marmara Denizi’nde 26 Eylül Cumartesi akşam saatlerinden itibaren fırtına beklendiğini duyurdu. Rüzgârın saatte 50-75 kilometre hızla esmesi beklenirken, ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı uyarı yapıldı.