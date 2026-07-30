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Meteoroloji tarih vererek açıkladı: İstanbul dahil 8 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Meteoroloji tarih vererek açıkladı: İstanbul dahil 8 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

30.07.2026 14:07:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Meteoroloji tarih vererek açıkladı: İstanbul dahil 8 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Meteoroloji, Marmara ile Kuzey Ege'de etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına nedeniyle 8 il için uyarıda bulundu.
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Marmara ile Kuzey Ege için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, halen kuzeybatı kesimlerde görülen kuvvetli rüzgarın, yarın kuzeyden İzmir ve Manisa'da kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor.

Rüzgarın, yarın ve cumartesi günü Trakya ile İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Bursa'nın batısında kuvvetli, Balıkesir ve Çanakkale'de kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Yurttaşların ulaşımda aksama, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

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