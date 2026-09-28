Meteoroloji tarih vererek uyardı: Kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son tahminine göre, hava sıcaklıklarının yurt genelinde hissedilir derecede azalması, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Yağışların Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkisi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Osmaniye ve Samsun çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise Marmara ve Ege'de kuzeyli, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden saatte 40-60 kilometre hızla kuvvetli esmesi bekleniyor.

Meteoroloji, kuvvetli yağış ve rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.