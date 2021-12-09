Meteoroloji uyardı: Bugün ve yarına dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Bölgesi'nde bugün ve yarın kuvvetli sağanak, fırtına beklendiğini duyurdu. Yurttaşlar, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda Ege Bölgesi'nde yarın beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların genellikle yerel kuvvetli; Çanakkale, İzmir, Aydın, Muğla, Manisa çevreleri ile Balıkesir’in güneyinde kuvvetli ve çok kuvvetli, Muğla’nın kıyı ilçelerinde şiddetli, yer yer aşırı olması beklendiği duyuruldu. Vatandaşlar, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı.
EGE DENİZİ'NDE KUVVETLİ FIRTINA UYARISI
Meteoroloji’den yapılan bir diğer uyarıda ise bugünden itibaren Ege Denizi'nde kuvvetli fırtına beklendiği açıklandı. Açıklamada, rüzgarın; bugün Kuzey Ege’den başlayarak, zamanla Ege Denizi genelinde güney ve güneybatı, kıyı kesimlerinde zaman zaman güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği bildirildi. Kuvvetli fırtınanın pazar günü sabah saatlerinde Ege Denizi'nin kuzeyinde, akşam saatlerinde ise güneyinde etkisinin azalması bekleniyor.
Video Haberler
- 'Müzik bir ruhtur, dimi enişte?'
- Kılıçdaroğlu, Şenyaşar ailesini ziyaret etti
- Akar devreye girdi: Katar'da ilginç anlar
- 'Benim ülkemde çocuk maması kilit altına alınmışken...'
- Meclis'te gergin anlar
- Soylu’ya SBK sorusu Meclis’i karıştırdı
- 'Sokaklarda kalıyorum, olumlu dönüş gelmiyor'
- İzmir'de hortum çıktı, çatılar uçtu
- Katar Emiri elini uzattı, AKP'li vekil sıkmadı
- Sedat Peker gözaltında mı?
En Çok Okunan Haberler
- Asgari ücrette ilk teklifler belli oldu
- Gökhan Özoğuz'dan zam isyanı
- Rıdvan Dilmen kime oy vereceğini açıkladı
- Özel'den Soylu'ya çok sert tepki
- Soylu, Özgür Özel'in üzerine yürüdü
- CHP'li vekilden çok konuşulacak iddia
- Hekimi boğazından yaralayan sanığın cezasında indirim
- Süleyman Soylu'ya çok sert kara para tepkisi
- Irak duyurdu: Uluslararası koalisyon güçleri çekildi
- Görevden alınan Melih Gökçek, Özgür Özel'i hedef aldı