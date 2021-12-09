Meteoroloji uyardı: Bugün ve yarına dikkat

09 Aralık 2021 Perşembe, 13:57

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda Ege Bölgesi'nde yarın beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların genellikle yerel kuvvetli; Çanakkale, İzmir, Aydın, Muğla, Manisa çevreleri ile Balıkesir’in güneyinde kuvvetli ve çok kuvvetli, Muğla’nın kıyı ilçelerinde şiddetli, yer yer aşırı olması beklendiği duyuruldu. Vatandaşlar, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı.

EGE DENİZİ'NDE KUVVETLİ FIRTINA UYARISI

Meteoroloji’den yapılan bir diğer uyarıda ise bugünden itibaren Ege Denizi'nde kuvvetli fırtına beklendiği açıklandı. Açıklamada, rüzgarın; bugün Kuzey Ege’den başlayarak, zamanla Ege Denizi genelinde güney ve güneybatı, kıyı kesimlerinde zaman zaman güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği bildirildi. Kuvvetli fırtınanın pazar günü sabah saatlerinde Ege Denizi'nin kuzeyinde, akşam saatlerinde ise güneyinde etkisinin azalması bekleniyor.