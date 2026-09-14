Meteoroloji uyardı: Marmara ve Batı Karadeniz’de sağanak bekleniyor

MGM, kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkisi, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in kıyıları ile Antalya’nın iç kesimleri, Adana’nın doğusu, Niğde ve Kayseri'nin doğusu, Çankırı ile Amasya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceğini kaydetti.

Meteoroloji, yağışların; Zonguldak, Bartın ve Düzce çevreleri ile Sakarya’nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olmasının beklendiğini bildirdi, rüzgarın ise genellikle kuzeyli, doğu ve güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz’de kuvvetli esmesinin beklendiği kaydedildi.

MGM'DEN KUVVETLİ RÜZGAR VE YAĞIŞ UYARISI

Sakarya'nın doğusu ile Zonguldak, Bartın ve Düzce'de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini aktaran MGM vatandaşları, sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalara, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı uyardı.

Rüzgarın, Batı Karadeniz’de batılı yönlerden kuvvetli olması esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.