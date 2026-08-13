Meteoroloji uyardı, valilikler peş peşe kararları açıkladı: Çok sayıda ilde denize girmek yasaklandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarılarının ardından Karadeniz ve Marmara kıyılarındaki birçok il ile ilçede mülki idare amirlikleri teyakkuza geçti. Yüksek dalga boyu ve çeken akıntı (rip akıntısı) riski sebebiyle boğulma vakalarının önüne geçmek amacıyla art arda denize girme yasakları açıklandı.

Can güvenliğini korumak adına sahillere kırmızı bayraklar çekilirken; Cankurtaran, Jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri plajlarda denetim ile devriye faaliyetlerini artırdı.

MARMARA VE KARADENİZ KIYILARINDA DENİZ YASAĞI GETİRİLEN İLLER

Valilikler ve kaymakamlıklar tarafından alınan kararlara göre denize girişlerin kısıtlandığı bölge ve tarihler şu şekilde sıralandı:

İstanbul: Şile Kaymakamlığı 13-14 Ağustos, Arnavutköy Kaymakamlığı 13-16 Ağustos tarihlerinde sahil ve koyları kapatırken; Sarıyer Kaymakamlığı Kısırkaya Halk Plajı’na girişi 13-14 Ağustos tarihlerinde yasakladı.

Trabzon: Valilik kararıyla il genelinde vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla 14-15 Ağustos tarihlerinde denize girmek yasaklandı.

Tekirdağ: Valilik, Saray ilçesinde 13 Ağustos’ta 1 gün; Marmaraereğlisi (Sultanköy) ve Şarköy ilçelerinde ise 13-14 Ağustos tarihlerinde 2 gün süreyle denize girilmesini yasakladı.

Sakarya : Kaynarca'da 13-16 Ağustos, Karasu'da 13 Ağustos ve Kocaali ilçesinde ise 13-16 Ağustos tarihleri arasında deniz tesisleri kapatıldı.

Bartın : İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, çeken akıntı ve yüksek dalga riski nedeniyle il genelindeki tüm plajlarda denize girişler yasaklandı.

Kırklareli: Vize (Kıyıköy) ve Demirköy (İğneada) ilçelerindeki tüm plajlarda olumsuz hava şartları nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor.

Düzce: Akçakoca ilçesinde olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle tüm sahil ve plajlarda denize girmek kısıtlandı.

Giresun: Valilik, dalga yüksekliğinin 1,5 metreye ulaşması beklendiğinden vatandaşlara denize girilmemesi yönünde uyarıda bulundu.

YETKİLİLERDEN "TİTİZLİKLE UYUN" ÇAĞRISI

Sorumlu kolluk kuvvetleri ve yerel yönetimler, kısıtlama getirilen sahillere giriş yapılmaması konusunda anonslar yapmaya devam ediyor. Valilik ve kaymakamlık açıklamalarında, üzücü olayların yaşanmaması ve can kaybı riskinin engellenmesi adına vatandaşların alınan güvenlik kararlarına titizlikle uymalarının büyük önem taşıdığı vurgulandı.