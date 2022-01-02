Meteoroloji'den 4 il için kritik uyarı: Kuvvetli yağış geliyor
Meteoroloji'ye göre; hava sıcaklıkları kuzey, iç ve doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında, batı kesimlerde ise mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Öte yandan Artvin, Rize, Giresun ve Trabzon için sarı kodlu uyarı geldi.
Meteoroloji tarafından haftalık hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Buna göre; ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kayseri, Sivas ve Niğde çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Bu akşam saatlerinde Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması beklenen yağışların kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın Akdeniz iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Doğu Karadeniz’de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
SICAKLIK ARTACAK
Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'de 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden, oluşabilecek olumsuz şartlara karşı (ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan, yüksek kesimlerde tipi, buzlanma ve don vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
SARI KODLU UYARI
Öte yandan Artvin, Rize, Giresun ve Trabzon için Meteoroloji tarafından sarı kodlu uyarı yayımlandı.
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