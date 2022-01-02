Meteoroloji'den 4 il için kritik uyarı: Kuvvetli yağış geliyor

02 Ocak 2022 Pazar, 19:52

Meteoroloji tarafından haftalık hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Buna göre; ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kayseri, Sivas ve Niğde çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bu akşam saatlerinde Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması beklenen yağışların kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın Akdeniz iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Doğu Karadeniz’de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

SICAKLIK ARTACAK

Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'de 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden, oluşabilecek olumsuz şartlara karşı (ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan, yüksek kesimlerde tipi, buzlanma ve don vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

SARI KODLU UYARI

Öte yandan Artvin, Rize, Giresun ve Trabzon için Meteoroloji tarafından sarı kodlu uyarı yayımlandı.