Meteoroloji'den kar öncesi fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara ve Kuzey Ege için kuvvetli fırtına uyarısında bulundu. Meteoroloji'den alınan bilgiye göre fırtınanın yarın öğle saatlerinden itibaren etkisini göstermesi bekleniyor.

cumhuriyet.com.tr
13 Aralık 2021 Pazartesi, 21:09
Meteoroloji'den kar öncesi fırtına uyarısı
Abone Ol google-news

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, Marmara ve Kuzey Ege için kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, rüzgarın Marmara'da yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde, fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ FIRTINA BEKLENİYOR

Kuzey Ege'de ise rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 7 ila 9 kuvvetinde, kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

İki bölgede de fırtınanın çarşamba günü öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler