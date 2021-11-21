Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 21 Kasım hava tahmin raporunu yayımladı. Son değerlendirmelere göre yurdun bazı bölgelerinde kar ve karla karışık yağmur bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Van, Muş ve Bitlis çevreleri ile Diyarbakır, Batman ve Siirt'in kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor
MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 15°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 13°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 13°C
Parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 8°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ADANA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 11°C
Parçalı bulutlu
ÇANKIRI °C, 11°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 9°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 10°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 9°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 12°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 6°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AMASYA °C, 9°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 13°C
Parçalı bulutlu
TOKAT °C, 8°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 13°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Van, Muş ve Bitlis çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 8°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 8°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 9°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Diyarbakır, Batman ve Siirt'in kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 15°C
Parçalı bulutlu
SİİRT °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 15°C
Parçalı bulutlu
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