Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

21 Kasım 2021 Pazar, 08:12

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Van, Muş ve Bitlis çevreleri ile Diyarbakır, Batman ve Siirt'in kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 15°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 13°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 13°C

Parçalı bulutlu

EGE

Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 8°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 11°C

Parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 11°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 9°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 10°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 9°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 12°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 6°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 12°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 9°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 13°C

Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 8°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 13°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Van, Muş ve Bitlis çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 8°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 8°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 9°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Diyarbakır, Batman ve Siirt'in kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 15°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 15°C

Parçalı bulutlu