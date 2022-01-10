Meteoroloji'den 'kar yağışı' uyarısı

10 Ocak 2022 Pazartesi, 08:17

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, (Balıkesir ve Bilecik hariç) Marmara ve Kıyı Ege ile Ege Bölgesi'nin güney kesimleri, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nin yağışlı geçeceği, yağışların İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Akdeniz'in Toroslar Mevkii ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde karla karışık yağmur ve kar, Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde görüleceği, tahmin ediliyor. Yağışların Güney Ege kıyıları ve Akdeniz Bölgesi ile Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Öte yandan meteoroloji hava durumu tahminlerine göre mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıkları salı gününden itibaren mevsim normalleri civarına düşecek. Sıcaklığın düşmesiyle Ankara'da ve İstanbul'da kar yağışı görülecek.

SICAKLIKLAR HIZLA DÜŞECEK

Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava ile birlikte sıcaklıklar hızla düşerek mevsim normalleri civarında seyredecek.

Batı bölgelerinde ise mevsim normallerinin birkaç derece altına inecek. Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yağışlı hava yurdun büyük bir kısmında etkisini gösterecek. Yağışlar çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde olacak. Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, doğu Anadolu ve Toroslar'da karla karışık yağmur, kar yağışı şeklinde görülecek.

MARMARA'DA KUVVETLİ YAĞIŞLAR OLACAK

Önümüzdeki 3 gün daha Akdeniz Bölgesi genelindeki yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca Çarşamba günü için Marmara Bölgesi genelinde kuvvetli yağışlar olacak.

Öğle saatlerinden sonra ise yağışlar karla karışık yağmur ve kara dönecek

İSTANBUL'A KAR GELİYOR

İstanbul'da en yüksek sıcaklık 4 derece olacak. Kentte Çarşamba ve Perşembe günü kar ve karla karışık yağmur yağacak.

İşte il il günlük hava durumu raporu:

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, (Balıkesir ve Bilecik hariç) bölgenin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah erken saatlerde hafif sağanak yağmurlu

EDİRNE °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah erken saatlerde hafif sağanak yağmurlu

KOCAELİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah erken saatlerde hafif sağanak yağmurlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege'nin aralıklı, Afyonkarahisar ve Denizli ile çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak, güney kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Muğla çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

İZMİR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak, ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksekliği 1500m üzerinde bulunan yerlerin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde ve yükseklerde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kıyılarda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir'in kuzey, Ankara'nın kuzey ve doğu çevreleri ile Konya'nın sağanak yağışlı, doğusunun yağmur ve karla karışık yağmurlu yükseklerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey, gece saatlerinde doğu çevreleri yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey çevreleri sağanak yağışlı

KONYA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİVAS °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yağmurlu, Doğu Karadeniz'in yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (600-800 km/sa) esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇORUM °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Malatya, Elazığ ve Şırnak çevrelerinde yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS °C, -3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

VAN °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı