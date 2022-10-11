Meteoroloji'den Karadeniz için sağanak uyarısı

11 Ekim 2022 Salı, 08:19

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, diğer yerlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra eseceği bekleniyor.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

EDİRNE 11°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 14°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 11°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 13°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 7°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 15°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 16°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 14°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 17°C, 32°C

Az bulutlu

ANTALYA 20°C, 29°C

Az bulutlu

HATAY 16°C, 30°C

Az bulutlu

ISPARTA 9°C, 26

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kuzeyinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA 7°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 7°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 8°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS 5°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Kastamonu'nun kuzey ilçeleri ve Sinop çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU 4°C, 19°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE 9°C, 23°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU 6°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ilçeleri sağanak yağışlı

SİNOP 17°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 13°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 14°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 13°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 17°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 4°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 2°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 10°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 8°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu