Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan tahminlere göre yurdun batısında etkisini gösterecek olan sağanak yağışlar bugünden itibaren kuvvetleniyor. Tahminlere göre hafta sonuna kadar 4-6 derece sıcaklık düşüşü yaşanacak.
Hava sıcaklığının batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalarak yer yer mevsim normallerinin altına düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, bugün Marmara’nın güneyi ve Ege ile Batı Akdeniz’in batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
BAZI İLLERDE BEKLENEN HAVA DURUMUYLA GÜNÜN EN YÜKSEK SICAKLIKLARI İSE ŞÖYLE:
Ankara: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 28
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı, bu sabah ilk saatlerde yerel pus ve sisli 23
İzmir: Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 22
Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 30
Antalya: Az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri, zamanla il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 23
Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu 21
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 21
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 30
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- 7 milyon gurbetçi endişe içinde
- Dev Güneş fırtınası bugün Dünya'yı vuracak!
- DSÖ'den Sinovac açıklaması
- Kavcıoğlu konuştu, dolar fırladı!
- Tarihi rekor: Dolar 9 lira!
- Bu kez Binali Yıldırım gitti: Zannediyorlar ki...
- Altın yatırımcısını üzecek tahmin
- AKP'den yanıt niteliğinde tweet
- Mahkemeden Alaattin Çakıcı kararı!
- 'Dünden beri hareketlendi' dedi, uyardı