Meteoroloji'den sağanak uyarısı

03 Ekim 2022 Pazartesi, 07:38

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Adana, Osmaniye, Sivas, Ordu, Tokat, Erzincan, Tunceli ve Erzurum çevreleri ile Yozgat'ın doğusu, Elazığ ve Malatya'nın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden orta kuvvette, Güney Ege ile Batı Akdeniz'de kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Güney Ege ve Batı Akdeniz'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 22°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı

ANKARA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ADANA °C, 32°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık