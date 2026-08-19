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Metin Turan kimdir? Grup Ekin'in solisti Metin Turan kaç yaşında, nereli?

Metin Turan kimdir? Grup Ekin'in solisti Metin Turan kaç yaşında, nereli?

19.08.2026 09:39:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Metin Turan kimdir? Grup Ekin'in solisti Metin Turan kaç yaşında, nereli?

25 yıldır cezaevinde tutulan Grup Ekin'in solisti ve yazar Metin Turan tahliye edildi. Tahliyesi Avukat İsmail Topkaya tarafından duyuruldu. Peki, Metin Turan kimdir? Grup Ekin'in solisti Metin Turan kaç yaşında, nereli?
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Grup Ekin'in solisti ve yazar Metin Turan tahliye edildi. Bafra T Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan Turan'ın tahliyesini Avukat İsmail Topkaya sosyal medya hesabından duyurdu. Peki, Metin Turan kimdir? Grup Ekin'in solisti Metin Turan kaç yaşında, nereli?

METİN TURAN KİMDİR?

ODTÜ mezunu Metin Turan, Grup Ekin ve Grup Yorum'un solistliğini yaptı. 1990'larlı yıllarda siyasi sebeplerden dolayı cezaevine girdi.

Cezaevinde öyküler yazmaya başlayan Turan Öbürkü" adlı öyküsüyle 2019 yılında "Ümit Kaftancıoğlu Öykü  Ödülü"ne layık görüldü. 2021 yılında Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen "Gülten Akın’a Mektup Ödülü"nde ve 2022 yılında "Sait Faik Öykü Yarışması"nda mansiyon kazandı..

2018'de çocuk kitapları Zozi-Dodi ile Arkadaşlarının Maceraları ile Keşfetmenin Güzelliği, 2019'da Her İnsan Bir Zamandır, 2020'de Ama Bir Gün Bir Şey Olur, 2021 yılında Başka Türlüsü, 2022'de Parçalanmayı Bekleyen adlı eserleri yayımlandı.

İlgili Konular: #GRUP YORUM #Metin Turan #Grup Ekin

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