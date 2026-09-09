Metris'te serbest Silivri'de yasak: Ekrem İmamoğlu'na maç yasağı

Tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB davası kapsamında tutuklanan isimlerin Süper Lig maçlarını izlemeye yönelik teklifi reddedildi.

Sözcü'nün haberine göre geçen yıl Süper Lig maçlarını takip eden İBB tutuklularının bu yıl yayınları izleme hakkı kaldırıldı. Tutukluların ‘ücretini ödeyelim’ teklifi reddedildi.

İBB davasından tutuklu 51 kişinin kaldığı Silivri, Tekirdağ ve Çorlu’daki cezaevlerinde Süper Lig maçlarını izleme hakkının tutukluların elinden alındığı bildirildi.

METRİS’TE SERBEST

Geçtiğimiz Süper Lig maçlarının canlı olarak takip edilebildiği cezaevlerinde yeni sezonun başlamasıyla birlikte bu uygulama sona erdirildi.

Cezaevi yönetimleri, yasağa gerekçe olarak “dağıtıcı ile anlaşma sağlayamadık” açıklamasını yaptı. Bunun üzerine tutuklular, “gerekirse ücretini biz ödeyelim” talebi ise kabul edilmedi.

Öte yandan Metris ve Maltepe cezaevlerinde bulunan tutukluların ise Süper Lig maçlarını izleme hakkının halen devam ettiği aktarıldı.