Metro İstanbul, bugün kapatılacak hat ve istasyonları duyurdu!

Metro İstanbul, valiliğin aldığı karar doğrultusunda bugün işletmeye kapatılacak hat ve istasyonları duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.11.2023 - 11:14
Metro İstanbul, bugün kapatılacak hat ve istasyonları duyurdu!
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Metro İstanbul, bugün Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Şişhane ve Taksim istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı’nın işletmeye kapatılacağını duyurdu.

Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada, şöyle denildi:

“İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda 25 Kasım Cumartesi günü saat 12.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi giriş-çıkışı ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir.”


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