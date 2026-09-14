Metro İstanbul'da kış tarifesi başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Metro İstanbul, kent genelindeki tüm metro hatlarında 14 Eylül Pazartesi gününden itibaren kış tarifesi uygulamasına geçileceğini duyurdu.

Yapılan açıklamada ilk ve son tren sefer saatlerinde herhangi bir değişiklik yapılmadığı vurgulanırken, gün içindeki sefer sıklıklarının yolcu yoğunlukları dikkate alınarak yeniden düzenlendiği ifade edildi.

Yolcular güncel sefer tarifelerine 14 Eylül Pazartesi gününden itibaren Metro İstanbul'un resmi web sitesindeki "Sefer Tarifeleri" sayfasından, Metro İstanbul mobil uygulamasından ve istasyonlarda bulunan yolcu bilgilendirme ekranları ile panolarından ulaşabilecek.