İstanbul'da metro ve tramvay hatlarında kısa ve uzun mesafe yolcuları arasındaki fiyat farkını düzenlemek amacıyla ücret iade sistemi altyapı çalışmaları son aşamaya geldi. Peki, Metro, metrobüs, tramvay, otobüs ücret sistemi değişti mi? İETT yeni ücret sistemi nasıl olacak?

METRO VE TRAMVAYLARDA ÜCRET SİSTEMİ DEĞİŞECEK Mİ?

İstanbul’daki metro ve tramvay hatlarında kullanılan mevcut sabit ücret sisteminin değiştirilmesi için çalışmalar devam ediyor. Hazırlanan yeni modelin hayata geçirilmesi halinde yolcuların ödeyeceği tutarın, yolculuğun uzunluğuna göre belirlenmesi planlanıyor.

Bu değişiklik özellikle birkaç duraklık kısa yolculuk yapan yolcular açısından önem taşıyor. Yeni uygulamayla kısa mesafede seyahat eden bir yolcunun, hattın önemli bölümünü kullanan yolcuyla aynı ücreti ödememesi amaçlanıyor.

METRO VE TRAMVAYLARA ÜCRET İADE OTOMATLARI KURULACAK

Yeni sistemin uygulanabilmesi için metro ve tramvay istasyonlarında ücret iade otomatlarının kullanılması planlanıyor. Yolcuların yolculuklarını tamamladıktan sonra oluşan ücret farkını bu cihazlar üzerinden alabilmesi hedefleniyor.

İSTANBUL’DA METRO VE TRAMVAY ÜCRETİ NE KADAR?

Mevcut sistemde metro ve tramvaylarda yolculuğun kaç durak sürdüğüne bakılmaksızın sabit ücret uygulanıyor. Verilen mevcut tarifeye göre tam bilet 46,20 TL, öğrenci bileti 22,55 TL, 30 yaşından gün almış öğrenciler için bilet 41,58 TL, sosyal bilet ise 33,08 TL olarak uygulanıyor.