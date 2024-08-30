Metrobüs kazasına ilişkin gözaltı sayısı 10'a yükseldi

Küçükçekmece’deki metrobüs kazasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yol bakım çalışmasında görevli ; metrobüs komuta amiri, bölge şefi, proje müdürü, şantiye şefi, müdür ve müdür yardımcısı olmak üzere 6 kişi daha gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 30.08.2024 - 13:10
Metrobüs kazasına ilişkin gözaltı sayısı 10'a yükseldi
Abone Ol google-news

Küçükçekmece’de dün saat 08.40 sıralarında D-100 Karayolu üzerinde 2 metrobüs çarpıştı. Çarpışmanın ardından savrulan metrobüsler bariyerlere çarparak durabildi. Kazada 51 kişi yaralanırken ağır yaralı olan 22 yaşındaki Ferhat Uçar kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kazanın ardından olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında çalışmalarını yürüten İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün 4 aralarında metrobüs şoförlerinin de olduğu 4 kişiyi gözaltına aldı.

Çalışmaların devamında ise bugün gözaltı sayısı arttı.

GÖZALTI SAYISI ARTTI

Ekipler, yol bakım çalışmasında görevli bulunan metrobüs komuta amiri, bölge şefi, proje müdürü, şantiye şefi, Yol Bakım Onarım Müdürlüğü'nde müdür ve müdür yardımcısı olmak üzere 6 kişiyi daha gözaltına aldı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.


küçükçekmece haberleri

İlgili Haberler

Küçükçekmece'de yıkım sırasında bitişikteki binanın duvarının olmadığı ortaya çıktı

Küçükçekmece'de yıkım sırasında bitişikteki binanın duvarının olmadığı ortaya çıktı
İstanbul Küçükçekmece'de zincirleme kaza: 2 yaralı

İstanbul Küçükçekmece'de zincirleme kaza: 2 yaralı
Küçükçekmece’de 2’nci kattan atlayan şahsı yurttaşlar kurtardı: Atlamadan 1 saniye önce zemine yastıklar koydular

Küçükçekmece’de 2’nci kattan atlayan şahsı yurttaşlar kurtardı: Atlamadan 1 saniye önce zemine yastıklar koydular
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler