Metrobüste maske tartışması: 'Adamı evinden aldırırım'
Beylikdüzü'nde, metrobüste yaşanan maske tartışmasında bir yolcunun, tartıştığı yolcuya tehditler savurduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Beylikdüzü'ndeki olay, önceki gün akşam saatlerinde Güzelyurt Metrobüs Durağında yolcu indiren metrobüste yaşandı.
İddiaya göre, maske takmayan bir kişi ile metrobüsteki diğer yolcular arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışma kısa sürede iki kişinin itişmesine dönüştü.
Öfkelenen yolcu, tartıştığı diğer yolcuya, "Gel silahım var. Adamı evinden aldırırım" diyerek tehdit etti. Tartışma olaya karışan kişinin metrobüsten inmesi ile son buldu. Yaşananlar başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.
Video Haberler
- 24 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: Kadıköy'de yakalandı
- Metrobüste maske tartışması: 'Adamı evinden aldırırım'
- Kayseri'deki saldırıyla ilgili yeni gelişme
- Ali Babacan’dan Cumhurbaşkanı adayı açıklaması
- Yolcuya taksimetre şoku: Açılış ücreti dudak uçuklattı
- Canlı yayında 'tokat' skandalı: Müge Anlı bile şaşırdı
- Telefona tornavida sokunca bomba gibi patladı!
- Tuncay Özkan, Erbakan ile olan anısını anlatırken ağladı
- Bıçakla yaraladı, 'kendimi korudum' dedi
- İzmir'de 'Kolpaçino' kumarhanesine baskın
En Çok Okunan Haberler
- Çin'de 'Covid-19' alarmı sürüyor
- ÖSYM'den YDS adaylarına uyarı
- İş makinesi yuvarlandı, operatör öldü
- Fenerbahçe YDK seçiminde 3 bin 76 kişi oy kullanacak
- 24 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: Kadıköy'de yakalandı
- Başkentte operasyon
- Yolcuya taksimetre şoku: Açılış ücreti dudak uçuklattı
- Tabloda tek tek gösterdi!
- Ali Babacan’dan Cumhurbaşkanı adayı açıklaması
- Kayseri'deki saldırıyla ilgili yeni gelişme