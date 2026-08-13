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MetroPOLL Araştırma'dan son seçim anketi... Butlan CHP'si ve AKP şoku yaşadı: YENİ Parti ile aralarındaki fark dikkat çekti

MetroPOLL Araştırma'dan son seçim anketi... Butlan CHP'si ve AKP şoku yaşadı: YENİ Parti ile aralarındaki fark dikkat çekti

13.08.2026 12:40:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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MetroPOLL Araştırma'dan son seçim anketi... Butlan CHP'si ve AKP şoku yaşadı: YENİ Parti ile aralarındaki fark dikkat çekti

MetroPOLL Araştırma, 28 ilde bin 236 kişiyle görüşerek gerçekleştirdiği son milletvekili seçim anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Araştırmaya göre YENİ Parti yüzde 30,3 ile birinci parti olurken, AKP yüzde 22,4 İle ikinci sırada yer aldı.
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MetroPOLL Araştırma’nın Temmuz 2026 Türkiye geneli araştırmasında dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı. Türkiye genelinde bin 236 kişiyle gerçekleştirilen ankette, YENİ Parti açık ara ilk sırada yer aldı.

MetroPOLL verilerine göre katılımcılara "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" diye soruldu.

Ankette Yeni Parti yüzde 30,3 ile ilk sırada yer alırken, AKP yüzde 22,4'te kaldı. CHP'nin yüzde 2,9 olarak ölçülmesi ise araştırmanın dikkat çeken sonuçlarından biri oldu.

MetroPOLL'ün sonuçlarında DEM Parti yüzde 5,4, İYİ Parti yüzde 3,9, MHP yüzde 3,6 ve Zafer Partisi yüzde 2,6 olarak ölçüldü. Yeniden Refah Partisi yüzde 1,7, Anahtar Parti yüzde 1,3, TİP yüzde 1,2, Saadet Partisi yüzde 1,0, diğer partiler ise yüzde 1,0 olarak açıklandı.

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