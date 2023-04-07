MetroPOLL’ün son anketi yayınladı: Seçimlere rekor katılım bekleniyor

MetroPoll Araştırma Başkanı Özer Sencar, sosyal medya hesabından 14 Mayıs'taki seçimlerde oy kullanma olasılığını paylaştı. Yapılan ankete göre, önümüzdeki seçimlere rekor katılım bekleniyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 14:44
MetroPOLL’ün son anketi yayınladı: Seçimlere rekor katılım bekleniyor
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Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 37 gün kala anket sonuçları büyük merakla takip ediliyor.

MetroPoll Araştırma Başkanı Özer Sencar, sosyal medya hesabından önümüzdeki seçimlerde oy kullanma olasılığına dair bir anket sonucu paylaştı.

Anket sonucuna göre, katılımcıların yüzde 84,1’i bu seçimde 'kesinlikle' oy kullanacağını belirtirken, yüzde 11,3’ü ‘büyük ihtimalle’ oy kullanacağını söyledi.

Partiler özelinde bakıldığında ise 24 Haziran 2018 Milletvekili seçiminde CHP'ye oy verenlerin yüzde 90’ı ‘kesinlikle’ oy kullanacağını söyledi. Bunda en düşük oransa yüzde 75,2’yle İYİ Partililerde.

Ankete göre ‘kesinlikle’ oy kullanacağını söyleyenler AKP seçmeninde yüzde 88,9, HDP’de yüzde 81,5, MHP’de ise yüzde 82,5 oldu.

Türkiye'nin Nabzı Nisan ayı araştırması, Türkiye genelinde NUTS 2 sistemine göre 26 bölgeyi esas alan 28 ilde tabakalı örnekleme ve ağırlıklandırma yöntemi ile 1-3 Nisan 2023 tarihleri arasında toplam 2610 kişi ile yapılmıştır.


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