Meyve-sebze halinde araç alev aldı!

Yayınlanma: 31.01.2025 - 16:29

Güncelleme: 31.01.2025 - 17:18

Yangın, dün gece Nilüfer ilçesinde bulunan meyve-sebze halinde park halindeki hafif ticari araçta çıktı.

Çevredekiler alevlere ilk müdahaleyi hortumla su sıkarak yaparken, ihbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, kısa sürede kontrol altına alınıp söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi.

O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.