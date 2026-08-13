Mezarının yakınında yakalanmıştı... Şişli'de öldürülen Nilda Müge Şahin'in katili tutuklandı

İstanbul Şişli’de eczane önünde arkadaşının ilaç almasını beklediği sırada motosikletle gelen eski erkek arkadaşı Nazir Ilgın (35), tarafından silahlı saldırıya uğrayan Nilda Müge Şahin (26) hayatını kaybetmişti.

MEZARI YAKINLARINDA GÖRÜLMÜŞTÜ

Şahin'in kız kardeşi ablasının mezarını ziyaretinde şüpheliyi görünce polisi aramış, Sarıyer'de ormanda yakalanan şüpheli Nazir Ilgın, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

NE OLMUŞTU?

26 yaşındaki Nilda Müge Şahin, Şişli’nin Gülbahar Mahallesi’nde geçtiğimiz hafta eski erkek arkadaşı Nazir Ilgın tarafından silahla öldürüldü.

Şahin’in, cinayetten 9 gün önce Ilgın’dan şikâyetçi olduğu ve hakkında koruma kararı aldırdığı ortaya çıktı.

Ailesi, Ilgın’ın uzun süredir Şahin’i ve aile üyelerini takip ettiğini, tehdit ettiğini ve Şahin’in önünü defalarca kestiğini anlattı.

Ailenin aktardığına göre Ilgın, cinayetten önce Şahin’i ve kız kardeşini hastaneye kadar takip etti; Şahin’in kullandığı motosikletin tekerini de patlattı.

Şahin’in vurulmasının ardından Ilgın’ın hastane çevresinde görüldüğü belirtildi. Ancak fail olayın ardından kaçtı.

Şahin’in kız kardeşi, ablasının mezarını ziyaret ettiği sırada Ilgın’ı mezarlıkta fark ederek polise haber verdi.

İhbar üzerine Ilgın, Sarıyer’deki ormanlık alanda yakalandı.

Ilgın, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve “kadına karşı kasten öldürme” suçundan tutuklandı.

Ilgın’ın daha önce de bir kadına yönelik ağır şiddet uyguladığı, 2021 yılında 14 yıl hapis cezasına çarptırıldığı ve yaklaşık 5 yıl sonra denetimli serbestlikle cezaevinden çıktığı belirtildi.