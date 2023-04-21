Mezarlık ziyaretinden dönüyordu: Karşıdan karşıya geçen kadına otomobil çarptı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Asar Kocadon, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Kocadon, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İHA
Yayınlanma: 21.04.2023 - 11:22
Mezarlık ziyaretinden dönüyordu: Karşıdan karşıya geçen kadına otomobil çarptı
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Feci kaza, Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre mezarlık ziyaretinden dönen 66 yaşındaki Fatma Asar Kocadon, Vergi Dairesi karşısındaki durakta indi.

Karşıdan karşıya geçmeye çalışan Kocadon’a caddeden geçen M.B. idaresindeki 48 BK 001 plakalı otomobil çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, ilk müdahalenin ardından kazada ağır yaralanan kadını ambulansla Amerikan Hastanesine kaldırdı. Fatma Asar Kocadon, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Fatma Asar Kocadon’un Bodrum Ticaret Odası Mahmut Serdar Kocadon ve Geçmiş Dönem Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’un akrabası olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.


muğla Bodrum

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