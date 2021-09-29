Mezarlık ziyaretine gittiler: Ölümden döndüler
Sarıyer’de mezarlık ziyaretinden dönen 5 kişilik ailenin bulunduğu araca, başka bir araç çarptı. Kazada yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kilyos Mezarlığı çıkışında meydana gelen kazada, İddiaya göre, Nimet Dağcı ailesiyle birlikte kabir ziyareti için Kilyos Mezarlığına geldi. 5 kişilik aile ziyareti tamamladıktan sonra araca bindi. Mezarlık çıkışında Kilyos Caddesi üzerinden İlhami Acar yönetimindeki araç, Nimet Dağcı yönetimindeki araca hızla çarptı.
Dağcı ailesi kazanın etkisiyle büyük bir şok yaşarken araç kullanılmaz hale geldi. Kazada Solmaz Dağcı ve Serkan Çelik yaralandı. İlk müdahalesini olay yerinde yapılan 2 yaralı hastaneye kaldırıldı. Sarıyer İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, olay yerinde inceleme yaptı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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