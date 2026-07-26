Mezarlıkta silahlı saldırı: AKP'li yönetici, oğlu ve yeğeniyle birlikte öldürüldü

Olay Batman Güneykent Mahallesi'nde bulunan Asri Mezarlık'ta meydana geldi.

Batman yerel basınına yansıyan bilgilere göre, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler AKP Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Direk, oğlu Ercan Direk ve yeğeni Bekir Direk'e silahlı saldırıda bulundu.

Silahlı saldırıya uğrayan AKP'li Direk, oğlu ve yeğeniyle birlikte hayatını kaybetti.

Olayın ardından, polis ekipleri olay yerini güvenlik çemberine alarak giriş ve çıkışları kontrol altına aldı.

Saldırının ardından olay yerinden kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için Batman Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı operasyon başlattı.

Çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alınırken, saldırganların kaçış güzergâhının belirlenmesi için teknik ve saha çalışmaları sürdürülüyor.

Saldırının nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.