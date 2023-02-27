Mezarlıkta yarısı gömülü kadın cesedi bulundu

Konya'da bulunan bir mezarlıkta, bedeninin yarısı toprağa gömülü kimliği belirsiz kadın cesedi bulundu. Cesedin vahşi hayvanlar tarafından da saldırıya uğradığı belirlendi.

DHA
Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 09:41
Mezarlıkta yarısı gömülü kadın cesedi bulundu
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Konya'da dün saat 17.00 sıralarında Ereğli ilçesi Selvili Mahallesi Mezarlığı’nda yurttaşlar tarafından vücudunun bir kısmı toprağa gömülü şekilde kadın cesedi bulundu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Cesedin bir kısmının da vahşi hayvanlar tarafından saldırıya uğradığı belirlendi.

Henüz kimliği belli olmayan kadının cansız bedeni ise yapılan çalışmaların ardından, Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kadının kimliğinin tespit edilip, şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.



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