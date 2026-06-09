Mezdeke dansçısı Aynur Kanbur cinayetinde yeni ayrıntılar

Olay, 24 Mart 2016 günü saat 20.05 sıralarında Şişli Fulya Mahallesi, Narçiçeği Sokak'ta meydana geldi. 90'lı yıllarda kurulan 'Mezdeke' dans grubunun üyesi olan Aynur Kanbur (49) ikamet ettiği apartmanın giriş kapısı önünde şüpheli bir erkek şahıs tarafından tabancayla birden fazla kez ateş edilerek öldürüldü. Olay yerinden elde edilen boş kovanlar, aradan geçen süreye rağmen başka bir olay ya da silahla eşleşmedi.

'SÜLALEMİZDEN DANSÖZ ÇIKMAZ' TEHDİDİ VE TELEFON AYRINTISI

Soruşturma kapsamında 2017 yılında Aynur Kanbur'un ablasının verdiği dilekçe üzerine, akrabaları Fazlı K., Yüksel K. ve Serdar K. hakkında inceleme başlatıldı. Şüphelilerin geçmişte Aynur Kanbur'u 'Bizim sülaleden dansöz çıkmaz' diyerek tehdit ettikleri iddiası üzerine HTS kayıtları geriye dönük incelendi. Yapılan incelemede, şüphelilerin telefonlarının olaydan hemen önce kapatıldığı ve ertesi gün öğle saatlerine kadar kapalı kaldığı tespit edildi. Şüphelilerden Yüksel K.'nin ise olaydan iki gün önce ABD'ye gittiği, ancak onun da aynı saatlerde telefonunun kapalı olduğu belirlendi.

İSTANBULKART'TAN YAKALANDI

Adalet Bakanlığı bünyesinde Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın kurulmasının ardından dosya yeniden ele alındı. Yapılan geriye dönük çalışmalarda, saldırıyı gerçekleştiren kişinin cinayet sonrası Avcılar'dan metrobüse bindiği tespit edildi. Kameralar ve İstanbulkart kullanımı üzerinden yürütülen araştırma neticesinde, şüphelinin Bülent G. olduğu anlaşıldı.

CİNAYETİN ARDINDAN MESAJLAŞMIŞLAR

Şüphelin Bülent G.'nin de HTS kayıtlarını inceleyen ekipler, telefonunu diğer şüpheliler gibi olaydan önce kapattığını ve ertesi gün öğle saatlerinde açtığını saptadı. Bülent G.'nin telefonunu açtığı anda azmettirici olduğu değerlendirilen Serdar K. ile mesajlaştığı teknik takiple ortaya çıkarıldı.

ŞİRKET ÇALIŞANI VE ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI

Soruşturmada Aynur Kanbur, Bülent G. ve Fazlı K. Yüksel K. ile Serdar K.'nin uzaktan akraba oldukları ve aralarında ortak araziler bulunduğu öğrenildi. Ayrıca saldırıyı gerçekleştirdiği değerlendirilen Bülent G.'nin, bir dönem akrabaları olan bu kişilerin şirketinde sigortalı çalışan olarak kayıtlı olduğu tespit edildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLA YAKALANDILAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; cinayeti işlediği belirlenen Bülent G. ile olayı azmettirdikleri değerlendirilen Fazlı K. ve Serdar K.'nin adreslerine arama kararı çıkarıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince bugün sabah saatlerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.