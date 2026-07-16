MGM açıkladı: Antalya, İzmir, Muğla... İşte 16 Temmuz deniz suyu sıcaklıkları

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle birlikte milyonlarca kişi serinlemek için sahillere yöneliyor. Deniz suyu sıcaklıkları ise yüzme planı yapan yurttaşların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 16 Temmuz tarihine ilişkin güncel deniz suyu sıcaklığı tahminlerini kamuoyuyla paylaştı.

16 TEMMUZ DENİZ SUYU SICAKLIKLARI

Antalya / Serik: 31,6°C

Adana / Karataş: 30,6°C

Hatay / İskenderun: 30,3°C

Mersin / Yenişehir: 29,7°C

Antalya / Kemer: 29,4°C

Antalya / Alanya: 29,4°C

Antalya / Konyaaltı: 29,3°C

Muğla / Fethiye: 29,1°C

Mersin / Anamur: 28,2°C

Antalya / Finike: 28,1°C

İzmir / Narlıdere: 27,9°C

Antalya / Kaş: 27,3°C

Antalya / Kaş (Merkez): 27,0°C

İzmir / Urla: 26,8°C

İzmir / Konak: 26,6°C

Rize / Pazar: 25,8°C

Çanakkale / Gelibolu: 25,8°C

Van / Gevaş: 25,7°C

Van / Tuşba: 25,6°C

Tekirdağ / Marmaraereğlisi: 25,6°C

Artvin / Hopa: 25,5°C

Sinop / Merkez: 25,4°C

Samsun / İlkadım: 25,3°C

Giresun / Merkez: 25,3°C

Balıkesir / Marmara: 25,3°C

Samsun / Atakum: 25,3°C

Rize / Merkez: 25,2°C

İstanbul / Sarıyer: 25,2°C

Muğla / Marmaris: 25,1°C

İstanbul / Silivri: 25,1°C

Giresun / Merkez: 25,0°C

Tekirdağ / Süleymanpaşa: 24,8°C

Çanakkale / Ezine: 24,8°C

Balıkesir / Ayvalık: 24,8°C

Muğla / Bodrum: 24,7°C

Kocaeli / Kandıra: 24,7°C

Muğla / Marmaris (Merkez): 24,6°C

Çanakkale / Merkez: 24,6°C

İstanbul / Sarıyer (Kilyos): 24,6°C

Aydın / Kuşadası: 24,3°C

Ordu / Altınordu: 24,3°C

Zonguldak / Çaycuma: 24,0°C

İstanbul / Fatih: 23,9°C

İstanbul / Tuzla: 23,7°C

İstanbul / Arnavutköy: 23,6°C

İzmir / Dikili: 23,5°C

Bartın / Merkez: 23,5°C

Trabzon / Ortahisar: 23,4°C

Trabzon / Ortahisar (Havalimanı): 23,3°C

Ordu / Ünye: 23,0°C

Muğla / Datça: 22,8°C

Bursa / Mudanya: 22,8°C

İzmir / Çeşme: 22,7°C

Bitlis / Tatvan: 22,6°C

İzmir / Çeşme (Merkez): 22,5°C

İstanbul / Tuzla (Aydınlı): 22,5°C

Artvin / Arhavi: 22,4°C

Sinop / Merkez (Ayancık Feneri): 22,4°C

Trabzon / Araklı: 22,3°C

Aydın / Didim: 22,2°C

Çanakkale / Ezine (Geyikli): 22,1°C

Düzce / Akçakoca: 22,0°C

İzmir / Foça: 22,0°C

Kastamonu / Cide: 21,8°C

Çanakkale / Ayvacık: 21,8°C

İstanbul / Silivri: 21,7°C

Zonguldak / Merkez: 21,7°C

Rize / Çayeli: 21,6°C

Kastamonu / İnebolu: 20,1°C