MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun ifadesi ortaya çıktı: Ses kaydı ve milyonluk transferler dosyada

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen Merkez Hakem Kurulu (MHK) soruşturmasında gözaltına alınan eski MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun emniyet ifadesinin ayrıntıları ortaya çıktı.

Gündoğdu'ya hakem klasmanları, maç atamaları, sınav süreçleri, gözlemci raporları ve mali hareketlere ilişkin çok sayıda soru yöneltildi.

“HAKEMLİĞİNİ BİTİRMEKLE BİTİRMEMEK ARASINDA RAMAKTAYIM”

Soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından birini Kerem Ersoy ile Gündoğdu arasında geçtiği belirtilen ses kaydı oluşturdu.

Dijital materyallerden elde edildiği belirtilen kayıtta Gündoğdu'nun, “Ben senin hakemliğini bitirmekle bitirmemek arasında ramaktayım”, “Sana son şans veriyorum”, “MHK hakkında da sakın bir yerde bir daha konuşma” ve “Hakemliğinden olacaksın” ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Kayıtta “Her adımını takip ediyorum” ve “Devlet takip ediyor” sözlerinin de geçtiği belirtildi.

Gündoğdu ise kaydın hukuka aykırı şekilde elde edilmiş olabileceğini savunarak içeriğine ilişkin esaslı bir açıklama yapmadı.

40 MİLYON 140 BİN TL'LİK TRANSFER SORULDU

Gündoğdu'ya, 2 Haziran 2025 ile 26 Mayıs 2026 arasında Fidanlar İnşaat'a gönderilen toplam 40 milyon 140 bin TL de soruldu.

Gündoğdu, kızları için Ankara İncek Manzara Evleri projesinden iki adet 2+1 konut aldığını, ödemeleri eşine miras kalan yazlığın satışından elde edilen para ve kendi birikimleriyle yaptığını söyledi.

MASAK verilerinde ise 2007-2026 arasında 5 bin 773 para çıkışı işleminde 294 milyon 116 bin 419 TL, 3 bin 620 para girişinde 258 milyon 289 bin 170 TL hareket bulunduğu belirtildi. Gündoğdu, işlemlerin maaş, emeklilik ikramiyesi, OYAK, TFF ödemeleri ile araç, ev ve arsa alım satımlarından kaynaklandığını savundu.

VETAS'A MANUEL MÜDAHALE İDDİASI

Tanık ifadelerinde hakem atamalarında kullanılan VETAS sisteminde manuel müdahalelerle hakem değişiklikleri yapılabildiği ve bazı hakemlerin “etap dışı” bırakıldığı ileri sürüldü.

Gündoğdu, VETAS'ın mevzuat açısından zorunlu olmadığını ve sistemin kendi dönemlerinde geliştirildiğini belirterek hakemlerin keyfi biçimde etap dışı bırakıldığı iddialarını reddetti.

SINAV SORULARI İDDİASI

Tanık ifadelerinde sınav sorularının bazı hakemlere önceden ulaştırıldığı, sınav kâğıtlarına müdahale edildiği ve sisteme farklı puanlar girildiği de öne sürüldü. Gündoğdu, bu olaylara bizzat tanık olmadığını ve sınav süreçlerinin eğitim birimi tarafından yürütüldüğünü söyledi.

Dosyadaki bazı WhatsApp yazışmalarında sınava girecek hakemlere “bu sorulara çalışın”, “hepsi serbest vuruş olacak” ve “3 tane kartlardan olacak” şeklinde mesajlar gönderildiği iddia edildi. Gündoğdu, yazışmalar hakkında bilgisinin bulunmadığını belirtti.

“KOLEKTİF KARAR” SAVUNMASI

Gündoğdu, emniyet ifadesinin sonunda müşteki ve tanıkların kendisini ortak biçimde hedef aldığını öne sürdü. MHK'deki iki döneminde alınan kararların kurul ve TFF yönetimlerinin kolektif kararları olduğunu savunan Gündoğdu, hiçbir hakemi kişisel husumet nedeniyle hedef almadığını ifade etti.