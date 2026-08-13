MHP 2. Açılım Süreci'nin çerçeve yasasının adeta neferi olurken, ilkindeki eleştirileri dikkat çekti: 'AKP-PKK ilişkisinin yasa kalıbı'

2. Açılım Süreci kapsamında "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun" adlı çerçeve yasa teklifi önceki gün AKP, MHP, DEM Parti, CHP, YENİ Parti, Yeni Yol Partisi, HÜDA PAR, TİP, EMEP, DSP, Saadet Partisi, DBP ve 7 bağımsız milletvekilinin oylarıyla yasalaştı.

ORTAK MADDE DOKUNULMAZLIK

Gazetemiz Cumhuriyet; 2. Açılım Süreci'nin çerçeve yasasının, 16 Temmuz 2014’te Resmi Gazete’den yayımlanarak yürürlüğe giren 6 maddelik “Terörün Sona Erdirilmesi ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun” adlı çerçeve yasayla farklarını gündeme getirmişti.

Bu kapsamda ilk çerçeve yasa; PKK/KCK terör örgütü ve bağlı oluşum mensupları özelinde değil, “sürece ilişkin usul ve esasların düzenlemesi” amacı ve kapsamıyla uygulamaya konmuş, infaz ertelemeleri ve hak yoksunluklarının giderilmesine ilişkin düzenlemeler yer almamıştı.

İlk çerçeve yasada; sürecin uygulaması ve koordinasyonu hükümete, yetkisi ise Bakanlar Kurulu’na bırakılmıştı. İki çerçeve yasadaki tek ortak madde ise yasa kapsamındaki görevleri yerine getiren kişilerin hukuki, idari veya cezai sorumluluktan muaf tutulmaması oldu.

MHP İKİ SÜREÇTE ZIT KONUMDA OLDU

İki çerçeve yasanın sadece maddeleri değil, kabul edilişlerinde de farklı bir siyasi ortam bulunuyordu. MHP, ilk çözüm sürecinde karşıt tarafta kalırken, ilk çerçeve yasanın Meclis görüşmelerinde de muhalif konuşmalar yapmıştı. Aynı MHP, 2. Açılım Süreci'ni başlatan parti olurken, çerçeve yasayı da hazırlayan ve Meclis'te savunan aktörlerden biri oldu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, 2. çerçeve yasanın görüşüldüğü genel kurulda partisi adına gerçekleştirdiği konuşmasında; "Yüreğimizle, gönlümüzle Terörsüz Türkiye’nin yanındayız. Bazı arkadaşlarımız maalesef kanunun gerekçesini ve lafzını okumadan bunun bir af olduğunu iddia edecek kadar gerçekten uzağa düşmektedir. Ya öğreneceksiniz, ya danışacaksınız. Cumhur İttifakı ile sorunu olanlardan görüş alırsanız açığa düşersiniz" ifadeleriyle yasayı savundu.

'TERÖR ÖRGÜTÜ ÖTESİNE GEÇMEK İÇİN HAZIRLIK YAPMAKTA'

MHP'nin geldiği konum; ilk çerçeve yasanın kabul edildiği 10 Temmuz 2014'teki TBMM Genel Kurul toplantısını akıllara getirdi. O dönem MHP'li milletvekilleri çerçeve yasa hakkında kürsüden; "Bu önümüzdeki metin AKP-PKK ilişkisinin yasa kalıbına sokulmuş taleplerinin önümüze getirilmiş halidir. Sayın Başbakanın (Recep Tayyip Erdoğan) ifadesiyle 'şerefli olmayan' bir takım davranışlar serisinin artık yasayla meşrulaştırılmaya çalışılmasıdır. Yasa kamuoyunda yeterince anlaşılamadı. 'Çözüm', 'barış', 'analar ağlamasın' gibi ambalajlar içinde torba yasa beklentisinin arasına sıkıştırıldı. Bu yasa, işlenmekte olan bir suçun kabulü, işlenecek olan suçların izni mahiyetindedir. 2002 yılında bitme noktasında bir terör vardı. AKP iktidarıyla işbaşına gelen Büyük Ortadoğu Projesi'nin eş başkanı, Büyük Ortadoğu Projesi'nin bölgedeki silahlı taşeronu PKK'yı adeta kurtardı, besledi, büyüttü, şımarttı; gelinen noktada al gülüm ver gülüm noktasında pazarlıklar sürmektedir. Terör örgütü siyasi zemin bulmakla yetinmedi, daha ötesine geçmek için hazırlıklar yapmaktadır" eleştirilerinde bulunmuştu.

İLK ÇERÇEVE YASADA DOKUNULMUZLIKLARI KABUL ETMEMİŞTİ

İlk çerçevede yer alan dokunulmazlığa ilişkin MHP'li isimler; "Hangi hukuk sisteminde, yasama organının çıkardığı bir yasa uygulayanı suçlu duruma düşürür? Aslında, siz ya hukuk bilmiyorsunuz ya da art niyetle bir yasa metni hazırlamışsınız. Osmanlı Devleti zamanında hazırlanmış hukuk metinlerinde bile, bir hükmün kanun olabilmesi için kanunu uygulayanı suçlu duruma düşürmemesi gerektiği yer almaktadır. Yani, siz 'Bizim uygulamalarımız suç da teşkil etse yaparız' mı demek istiyorsunuz? Bununla, anayasamızın 125’inci maddesini de ihlal ediyorsunuz. Anayasamız ne diyor: 'İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır.' Hâlbuki, siz bazı kişilere yargı yolunu kapatıyorsunuz" demişti.

'LOZAN TERÖR ÖRGÜTÜYLE BİRLİKTE YENİDEN MASAYA YATIRILMAKTADIR'

MHP ayrıca yasaya ilişkin şerhte sunmuştu. Şerhte; "AKP, bu yasa tasarısıyla iktidara geldiği günden bu yana sürdürdüğü ayrıştırma politikasında yeni bir çığır açmaktadır. Şüphesiz bölücü ve yıkıcı unsurların dayattığı etnik temelli özerklik ve otonomi çağrıları biraz daha cesaretlenecek ve ülkemiz yeni bölünme senaryoları ile karşı karşıya kalacaktır. Adeta bu kanun tasarısıyla Lozan Barış Antlaşması’nda elde ettiğimiz kazanımlar, terör örgütüyle birlikte yeniden masaya yatırılmaktadır. Bu düzenleme Sayın Başbakanın Cumhurbaşkanı olmasını sağlamaya yöneliktir" ifadelerini kullanmıştı.