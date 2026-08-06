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MHP, 'çerçeve yasa'da fire verdi: İmzalamayan tek isim İzzet Ulvi Yönter oldu!

MHP, 'çerçeve yasa'da fire verdi: İmzalamayan tek isim İzzet Ulvi Yönter oldu!

6.08.2026 15:54:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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MHP, 'çerçeve yasa'da fire verdi: İmzalamayan tek isim İzzet Ulvi Yönter oldu!

'Çerçeve yasa' teklifine 360 milletvekili imza atarken, MHP İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'in imza atmadığı kaydedildi. Yönter, 27 Mart'ta yaptığı paylaşımda, "Gördüğüm lüzum üzerine MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ediyorum. Kamuoyunun bilgisine arz ederim" ifadelerini kullanmıştı.

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TBMM Başkanlığı'na sunulan ve kamuoyunda "çerçeve yasa" olarak bilinen "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"ne 360 milletvekili imza atarken, MHP fire verdi.

Gazeteci Nergis Demirkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden ancak parti üyeliği süren İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter’in teklifte imzasının bulunmadığını belirtti.

BAHÇELİ "MÜSAADE İSTEDİ" DEMİŞTİ!

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, 27 Mart'ta sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaların ardından görevinden istifa ettiğini duyurmuştu. Yönter, paylaşımında, "Gördüğüm lüzum üzerine MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ediyorum. Kamuoyunun bilgisine arz ederim" demişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yönter'in akademik çalışmalarına daha fazla ağırlık vermek için "müsaade istediğini", istifa kararının ardında herhangi bir küskünlük olmadığını söylemişti.

İlgili Konular: #MHP #Bahçeli #İzzet Ulvi Yönter #Çerçeve yasa

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