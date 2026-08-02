MHP'li Feti Yıldız: Türkiye, 'Terörsüz Türkiye' süreciyle milli, özgün ve etkin bir model ortaya koymuştur

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, iktidarın 'Terörsüz Türkiye' söylemiyle yürüttüğü sürece ilişkin paylaşımda bulundu.

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:

"Türkiye ,TBMM çatısı altında 'Terörsüz Türkiye' süreciyle milli, özgün ve etkin bir model ortaya koymuştur. Demokratik meşruiyet ve toplumsal katılımı hukuk çerçevesinde başarıyla bütünleştirmiştir. Milli egemenlik,milli birlik ve toplumsal bütünleşme ilkesine dayalı, bize özgü bir model inşa edilmiştir. Yapılan kapsamlı toplantılarda müşterekleri önceleyen, farklılıklara hürmetkar bir anlayış ön plana çıkarılmıştır."