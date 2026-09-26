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MHP’li isim fon soruşturmasını işaret etti: ‘Daha önemli gelişmeler olacak'

MHP’li isim fon soruşturmasını işaret etti: ‘Daha önemli gelişmeler olacak'

26.09.2026 16:00:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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MHP’li isim fon soruşturmasını işaret etti: ‘Daha önemli gelişmeler olacak'

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, kamuoyunun gündemindeki fon soruşturmasına ilişkin devletin süreci tüm ayrıntılarıyla takip ettiğini söyledi. İlerleyen günlerde yeni adımların atılabileceğini belirten Büyükataman, "Zannediyorum şahit olacağımız daha önemli gelişmeler olacak" dedi.

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MHP Bursa İl Başkanlığı tarafından organize edilen programın ardından basın toplantısı düzenleyen Büyükataman, kamuoyunu meşgul eden fon soruşturmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Devletin ilgili birimlerinin süreci titizlikle yürüttüğünü belirten Büyükataman, usulsüzlükler ve haksızlıklarla mücadelede gereken adımların atılacağını vurguladı.

"DEVLET EN İNCE DETAYINA KADAR TAKİP EDER"

Soruşturma sürecinde devlet mekanizmasının kararlılıkla işlediğini ifade eden Büyükataman, "Devlet bekler, takip eder; bütün meselelerin, kimsenin kuşkusu olmasın, en ince detayına kadar takipçisi olur" ifadelerini kullandı.

"YENİ GELİŞMELER YAŞANABİLİR"

Kamu vicdanını rahatsız eden konuların üzerinin kapatılmayacağını ve zamanı geldiğinde adımların atılacağını belirten Büyükataman, soruşturmanın seyrine dair dikkati çeken bir mesaj verdi.

MHP Genel Sekreteri, "Bu son konuda, zannediyorum, şahit olacağımız daha önemli gelişmeler olacak" diyerek sürecin yeni safhalara evrilebileceğine işaret etti.

NE OLMUŞTU?

Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “fon” soruşturması, SPK’nin incelemeleri ve suç duyuruları doğrultusunda başlatılmıştı.

 Soruşturma kapsamında Başsavcılık, 17 Eylül’de MASAK’a gönderdiği müzekkereyle Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesini istemişti. 

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan tutuklanmıştı. 

24 Eylül’de Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Abdulkadir Özkan ve Bülent Uygun ile Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı da tutuklanmıştı. 

Bir gün sonra 19 şüpheli hakkında daha tutuklama kararı verilmiş ve toplam tutuklu sayısı 45’e ulaşmıştı. 

26 Eylül’de gerçekleştirilen son işlemlerde ise 6 şüpheli daha tutuklandı, 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Böylece soruşturmalarda tutuklu sayısı 51’e yükseldi.

Soruşturma kapsamında şirketler ve yöneticilerle bağlantılı para hareketleri ile yurt içi ve yurt dışı mali işlemlerin incelenmesi sürüyor.

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