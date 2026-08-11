MHP lideri Bahçeli'den TBMM Başkanı Kurtulmuş'a 'süreç' hediyesi

İktidarın 'Terörsüz Türkiye' adını verdiği 2. Açılım Süreci kapsamında çıkarılan 12 maddelik 'çerçeve yasa' teklifi, dün TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de,bunun ardındanMeclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a üzerinde TBMM binasının kabartma tasviri ve meclis ambleminin yer aldığı özel tasarım bir tablo hediye etti.

Klasik motiflerle süslenen tabloda "Birliğin Gücü, Milli İradenin Kararı" ile alt bölümündeki plakette, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'a tebrik ve teşekkürlerimi saygılarımla sunarım" ifadeleri ve "10.08.2026" tarihi yer aldı.

Hediyenin, Kurtulmuş'un özellikle yeni 'çözüm süreci'ndeki çalışmalarına yönelik takdir ve teşekkürün bir ifadesi olarak Bahçeli tarafından verildiği bildirildi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un da, Devlet Bahçeli'yi telefonla arayarak tablo hediyesi ve 'Terörsüz Türkiye' sürecine verdiği destek dolayısıyla teşekkür ettiği ifade edildi.