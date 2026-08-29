Cumhuriyet Gazetesi Logo
MHP'nin acı günü... Eski milletvekili Hüseyin Yıldız hayatını kaybetti

MHP'nin acı günü... Eski milletvekili Hüseyin Yıldız hayatını kaybetti

29.08.2026 15:51:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
MHP'nin acı günü... Eski milletvekili Hüseyin Yıldız hayatını kaybetti

23. Dönem MHP Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yıldız’ın cenazesi yarın Alanya’da düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Eski Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız, kanser nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü özel hastanede sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Yıldız’ın vefat haberini MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan duyurdu. Türkdoğan, yaptığı açıklamada, "Parti ve dava büyüğümüz, 23. Dönem Milletvekilimiz Hüseyin Yıldız abimiz Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Ruhu şad, mekânı cennet olsun. Ailesinin, sevenlerinin ve camiamızın başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

CENAZESİ YARIN KALDIRILACAK

Hüseyin Yıldız’ın cenazesinin yarın Alanya’daki Hacımemişler Camisi’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Bektaş Aile Mezarlığı’nda toprağa verileceği bildirildi.

İlgili Konular: #MHP #vefat #Milletvekili

İlgili Haberler

AKP’li Türkeş’ten MHP’lilere sert tepki: ‘Asgaride, teröristlere gösterilen toleransın onda biri…’
AKP’li Türkeş’ten MHP’lilere sert tepki: ‘Asgaride, teröristlere gösterilen toleransın onda biri…’ İYİ Parti Milletvekili Ayyüce Türkeş'e komisyonda MHP'lilerin gösterdiği tavra AKP'li abisi Tuğrul Türkeş tepki gösterdi. Ağabey Türkeş, "Asgaride, teröristlere gösterilen toleransın onda birinin; kendi ifadeleriyle hiçbir suç işlememiş, hatta herhangi bir örgüt üyeliği dahi bulunmayan bir hanımefendiye ve milletvekiline de gösterilmesini beklerdim" dedi.
Eski MHP İstanbul Milletvekili Mustafa Verkaya hayatını kaybetti
Eski MHP İstanbul Milletvekili Mustafa Verkaya hayatını kaybetti Eski Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 21. dönem İstanbul Milletvekili Mustafa Verkaya hayatını kaybetti. Verkaya, 21 Ağustos Cuma günü Fatih Camii'nde düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.
MHP, 'çerçeve yasa'da fire verdi: İmzalamayan tek isim İzzet Ulvi Yönter oldu!
MHP, 'çerçeve yasa'da fire verdi: İmzalamayan tek isim İzzet Ulvi Yönter oldu! 'Çerçeve yasa' teklifine 360 milletvekili imza atarken, MHP İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'in imza atmadığı kaydedildi. Yönter, 27 Mart'ta yaptığı paylaşımda, "Gördüğüm lüzum üzerine MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ediyorum. Kamuoyunun bilgisine arz ederim" ifadelerini kullanmıştı.