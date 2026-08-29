MHP'nin acı günü... Eski milletvekili Hüseyin Yıldız hayatını kaybetti

Eski Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız, kanser nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü özel hastanede sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Yıldız’ın vefat haberini MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan duyurdu. Türkdoğan, yaptığı açıklamada, "Parti ve dava büyüğümüz, 23. Dönem Milletvekilimiz Hüseyin Yıldız abimiz Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Ruhu şad, mekânı cennet olsun. Ailesinin, sevenlerinin ve camiamızın başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

CENAZESİ YARIN KALDIRILACAK

Hüseyin Yıldız’ın cenazesinin yarın Alanya’daki Hacımemişler Camisi’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Bektaş Aile Mezarlığı’nda toprağa verileceği bildirildi.