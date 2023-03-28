MHP’li İzzet Ulvi Yönter'den Saadettin Tantan’ın HÜDA PAR sözlerine ilk yanıt: Başka oluşumlarmış!

Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 13:51

Güncelleme: 28 Mart 2023 - 13:57

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Hizbullah terör örgütüne yakınlığıyla bilinen HÜDA PAR'la ilgili “HÜDA PAR’la Hizbullah arasında tabii ki bağ vardır. Bahçeli’nin HÜDA PAR’ın Hizbullah’ın siyasi uzantısı olduğunu en iyi bilen isimlerden olması gerekir” açıklamasında bulunan eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan’ın sözlerine yanıt verdi.

Yönter, “Tantan, HÜDA PAR ile Hizbullah'ın başka oluşumlar olduğunu iyi biliyor. Sayın Tantan, Genel Başkanımıza haksız, ahlaken sorunlu ifadelerle sen milli ve manevi değerleri mi öğretmeye çalışıyorsun? HÜDA PAR ile Hizbullah'ın arasında bağlantı olmadığını en iyi bilen sensin” iddiasında bulundu.

Yönter, “Hizbullah'a karşı Beykoz operasyonu ile güvenlik güçlerimiz tarafından örgütün beli kırıldı” diyerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Buna Saadettin Tantan şahit. Saadettin Tantan'a çağrı yaptı genel başkanımız. Tantan, HÜDA PAR ile Hizbullah'ın başka oluşumlar olduğunu iyi biliyor. Sayın Tantan, Genel Başkanımıza haksız, ahlaken sorunlu ifadelerle sen milli ve manevi değerleri mi öğretmeye çalışıyorsun? HÜDA PAR ile Hizbullah'ın arasında bağlantı olmadığını en iyi bilen sensin. Siyasi çıkar için konuşma. Parti programında ne olup olmadığıyla ilgili mesele onları bağlar.”

“TERÖRÜ ÖVEN İFADE KULLANMADILAR”

HÜDA PAR ile ilgili devam eden tartışmaların “Cumhur İttifakı'na aba altından sopa gösterme amacı” olduğunu söyleyen Yönter, “Genel Başkanımız bir yazılı açıklama yaptı. Ne varsa onları ortaya koydu. HÜDA PAR'a, MHP ve Cumhur İttifakı'nın bakışını aslında özetledi. Genel Başkanımızın açıklamaları çok net. HÜDA PAR'ın yöneticileri, başkanı bugüne kadar bir defa terörü öven yahut ilişkilerini belgeleyen bir ifade kullanmadı. Bilakis terörü reddetti. Hizbullah terör örgütü ile bağlantısı olmadığını ifade etti. HÜDA PAR üzerinden niye yapıyorsunuz, siz HDP ile PKK'nın, CHP ile HDP'nin PKK'nın ilişkilerine bakın” dedi.

HÜDAPAR'ın ‘bölücü, yıkıcı bir amaç” taşımadığını savunan Yönter, konuşmasının devamında şunlara yer verdi:

“NİYET OKUYARAK MI SİYASET YAPACAĞIZ”

“Niyet okuyarak mı biz siyaset yapacağız? Gece gündüz gibi farklı değil mi HÜDA PAR ile HDP? Cumhur İttifakı'nı siz nereye çekmeye çalışıyorsunuz. PKK en çok Batman'da ve civarında HÜDA PAR'a saldırıyor. Veremeyecek hiçbir hesabımız yok. MHP'ye bu konuda kimse parmak sallayamaz. Böyle bir haddi, hakkı olamaz. 2023, Cumhuriyetimizin 100. yılı. Cumhurun zaferi ile taçlandıralım istiyoruz. Biz, sanal polemiklerle uğraşmıyoruz. Bunların hepsi sokak dedikodusu. Niye? 14 Mayıs'ta mağlup olacaklarını gördüler.”