MHP'li Olcay Kılavuz: Öğrenim kredisinde tüm faizleri silin

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, üniversite öğrencilerinin öğrenim kredisi geri ödemelerinde, faizlerin silinmesini talep etti.

AA
01 Kasım 2021 Pazartesi, 16:00
MHP'li Olcay Kılavuz: Öğrenim kredisinde tüm faizleri silin
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MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, üniversiteye hazırlanan ve okuyan öğrencilerin sorunlarını, çözüm önerilerini dile getirdi.

Üniversitelerin, öğrencilerine ücretsiz yemek vermesini isteyen Kılavuz, "Üniversite öğrencilerimizin aldıkları kredilerin geri ödemelerinde uygulanmakta olan tüm faizlerin silinmesi yerinde olacaktır. Tüm gençlerimizin yüzünü güldürecektir." dedi.

Kılavuz, ÖSYM tarafından alınan sınav ücretlerinin, makul seviyelere çekilmesi gerektiğini de belirtti.



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