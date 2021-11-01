MHP'li Olcay Kılavuz: Öğrenim kredisinde tüm faizleri silin
MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, üniversite öğrencilerinin öğrenim kredisi geri ödemelerinde, faizlerin silinmesini talep etti.
MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, üniversiteye hazırlanan ve okuyan öğrencilerin sorunlarını, çözüm önerilerini dile getirdi.
Üniversitelerin, öğrencilerine ücretsiz yemek vermesini isteyen Kılavuz, "Üniversite öğrencilerimizin aldıkları kredilerin geri ödemelerinde uygulanmakta olan tüm faizlerin silinmesi yerinde olacaktır. Tüm gençlerimizin yüzünü güldürecektir." dedi.
Kılavuz, ÖSYM tarafından alınan sınav ücretlerinin, makul seviyelere çekilmesi gerektiğini de belirtti.
Video Haberler
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
En Çok Okunan Haberler
- Yurttaştan 'bir garip' ekonomi yorumu
- Doğalgaz, otogaz şimdi de alkol!
- 300 kilometre hızla bariyere çarptı
- Programını iptal etti, Türkiye'ye döndü
- Doğalgaza dev zam!
- Bülent Arınç'tan 'üstü kapalı' Erdoğan eleştirisi
- Erdoğan, Albayrak ve Demirören'e kötü haber
- AKP'li başkandan firari isme plaket!
- Birlik ailesinin bir kenti var!
- AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-16 ve F-35 açıklaması