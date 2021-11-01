MHP'li Olcay Kılavuz: Öğrenim kredisinde tüm faizleri silin

01 Kasım 2021 Pazartesi, 16:00

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, üniversiteye hazırlanan ve okuyan öğrencilerin sorunlarını, çözüm önerilerini dile getirdi.

Üniversitelerin, öğrencilerine ücretsiz yemek vermesini isteyen Kılavuz, "Üniversite öğrencilerimizin aldıkları kredilerin geri ödemelerinde uygulanmakta olan tüm faizlerin silinmesi yerinde olacaktır. Tüm gençlerimizin yüzünü güldürecektir." dedi.

Kılavuz, ÖSYM tarafından alınan sınav ücretlerinin, makul seviyelere çekilmesi gerektiğini de belirtti.