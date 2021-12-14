MHP'li vekil Hasan Kalyoncu'nun acı günü

MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu'nun ağabeyi İsmail Hakkı Kalyoncu (60) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

DHA
14 Aralık 2021 Salı, 15:52
MHP'li vekil Hasan Kalyoncu'nun acı günü
Abone Ol google-news

TBMM Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanlığı'nın 2022 mali yılı bütçesi görüşülürken, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanoğlu söz alarak, MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu'nun ağabeyi İsmail Hakkı Kalyoncu'nun hayatını kaybettiğini söyledi. TBMM Genel Kurulu'nda siyasi partilerin temsilcileri söz alarak, MHP’lilere başsağlığı diledi.

İsmail Hakkı Kalyoncu'nun Ankara'daki hastanede bir süredir Covid-19 tedavisi gördüğü belirtildi. 

TRABZON'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Kalyoncu'nun cenazesinin yarın Trabzon'da toprağa verileceği öğrenildi.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler