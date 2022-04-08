MHP'lilerden Bahçeli'nin memleketinde işyerine baskın: 'Çay içmeye gönderdik'
MHP'liler Osmaniye'de bir işletme sahibinin dükkanını bastı, tartaklayarak tehditte bulundu. İl Başkanı ise MHP'lilerin 'çay içmeye' gönderildiğini öne sürdü.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de memleketi olan Osmaniye'de MHP'lilerin bir işletme sahibinin işyerini basıp tartakladığı görüntüler ortaya çıktı.
MHP Osmaniye İl Başkanı Yusuf Çomu'nun talimatıyla harekete geçtiği iddia edilen ve MHP Merkez İlçe başkanı Mehmet Fatih Özdokur ile yer aldığı baskına beraberindekilerin iddiaya göre sosyal medyadaki MHP aleyhindeki yorumları neden oldu.
S.B. adlı işletme sahibi yurttaşın sosyal medyadaki yorumunun ekran görüntüsüyle iş yerini basan partili gruptan bazı kişilerin yurttaşı tartakladığı görüldü.
Bugün ise Osmaniye İl Başkanı Yusuf Çomu tarafından yapılan açıklamada, olayı doğrularken "Yönetim Kurulumuzdan yanına üç arkadaşımızı çay içmeye gönderdik" dedi.
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