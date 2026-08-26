Cumhuriyet Gazetesi Logo
Midelerinden 1,5 kilo metamfetamin çıktı! 2 kurye tutuklandı

Midelerinden 1,5 kilo metamfetamin çıktı! 2 kurye tutuklandı

26.08.2026 10:24:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Midelerinden 1,5 kilo metamfetamin çıktı! 2 kurye tutuklandı

Adana otogarında yakalanan yabancı uyruklu 2 kadının midesinde, 140 kapsül halinde toplam 1,5 kilo metamfetamin tespit edildi. Kadınlar ile yanlarındaki 2 şüpheli, tutuklandı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2 yabancı uyruklu kadının uyuşturucu madde taşıdığını, teknik takibe alarak şüphelilerin Adana otogarına gittiğini tespit etti.

Burada 2 kişiyle buluşan kadınlar, polisin çalışmasıyla yakalandı. Gözaltına alınan 4 şüphelinin üzerlerinde yapılan aramada, uyuşturucu madde bulunamadı.

Image

Hastaneye götürülüp, röntgeni çekilen kadın şüphelilerin, midelerinde 140 kapsül halinde bulunan toplam 1,5 kilo metamfetamin tespit edildi.

TUTUKLANDILAR

Hastanede yapılan müdahale ile uyuşturucu çıkartılırken; 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

İlgili Konular: #Operasyon #uyuşturucu